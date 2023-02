Sondaggio Mentana, effetto-Sanremo? Su Meloni e Salvini: chi crolla

13 febbraio 2023 a

Anche in un lunedì dominato dai risultati delle elezioni regionali non può mancare il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana. Rispetto al solito, il direttore ha anticipato di un’ora le intenzioni di voto, mostrandole durante la maratona elettorale. Si tratta del primo sondaggio post-Sanremo, con il Festival che è stato caratterizzato anche dalle polemiche politiche.

La principale sorpresa che emerge dall’ultima rilevazione di Swg è che tutti i principali quattro partiti sono dati in crescita. Davanti a tutti, come sempre, c’è Fratelli d’Italia, che è anche quello che sale di più: è dato al 31% tondo tondo, +0,4 rispetto a una settimana fa. Bilancio positivo anche per il Movimento 5 Stelle (17,7%, +0,2) e per il Pd (15,1%, +0,3), così come la Lega recupera un po’ di terreno: è rilevata all’8,9% (+0,2). In calo le altre forze politiche, quelle più moderate: il terzo polo è sceso al 7,8% (-0,3), Forza Italia al 6,1% (-0,3).

“È molto in controtendenza il dato del M5s”, ha fatto notare Paolo Mieli, presente in studio da Mentana. “Nel sondaggio - ha aggiunto - i grillini non sono parenti stretti di quelli che abbiamo visto nelle elezioni di oggi”. “Però sapevamo bene che il risultato del M5s è sempre molto più basso alle regionali rispetto alle politiche”, ha sottolineato il direttore del TgLa7.