Superbonus, stop a cessione del credito e sconto in fattura: la scelta del governo

Il CdM riunito oggi, giovedì 16 febbraio, ha dato il via libera al decreto legge sulla cessione dei crediti dei bonus edilizi. Il CdM, presieduto da Giorgia Meloni in remoto a causa di una indisposizione, introduce così grandi novità sul Superbonus, su cui si è intervenuto per tappare le falle determinate dalle mosse dei precedenti governi.

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, in conferenza stampa ha spiegato: "Siamo intervenuti perché c'era stata una lievitazione dei crediti. Nei governi precedenti era mancata una pianificazione e si è lasciato lievitare il numero dei crediti che era fuori controllo".

Dunque solo per i progetti futuri è stata decisa la possibilità di accedere al credito d'imposta. Restano in vigore tutti gli attuali bonus con la detrazione d'imposta. Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, ha spiegato la decisione del governo con queste parole: "Abbiamo deciso di porre divieto alle amministrazioni locali e alle Regioni di procedere a questi sconti perché avrebbero un impatto diretto sul debito pubblico".

E ancora la bozza prevede che per gli interventi edilizi "non è consentito l'esercizio delle opzioni" previste al posto delle detrazioni fiscali (ovvero cessione e sconto). Nel testo si legge anche che le Pubbliche amministrazioni "non possono essere cessionari dei crediti di imposta" derivanti dall'esercizio dello sconto in fattura o di una cessione. L'obiettivo è appunto quello di evitare la formazione di nuovo debito pubblico. Insomma, le Regioni non potranno più comprare il credito.

In ogni caso, sarebbero previste una serie di condizioni che consentirebbero di derogare allo stop varato su cessione e sconto. Tra le deroghe potrebbe rientrare quella determinata dall'aver presentato la Comunicazione di inizio lavori asseverata (per interventi sia condominiali sia su singole unità immobiliari) oppure l'aver ottenuto il titolo edilizio per gli interventi di demolizione e ricostruzione.