Superbonus, Vittorio Feltri: perché è giusto far finire questa follia

Il governo Meloni intende abolire il Superbonus riguardante le ristrutturazioni edili e naturalmente c’è chi protesta, in particolare coloro che lo hanno inventato, cioè i progressisti.L’obolo statale previsto dal partito di Conte e di Letta è notevole, assurdamente alto: il 110 per cento di ogni spesa sostenuta da chi ha sistemato casa propria per renderla migliore. Più che un bonus si tratta di un regalo tra l’altro ingiustificato che va a pesare in misura mostruosa sul debito pubblico nostrano, il più alto del mondo. Ovvio che l’attuale governo, essendo attento a non gonfiare una spesa già rilevante, intenda azzerare un simile onere, quantomeno ridurlo entro limiti ragionevoli.

La qual cosa, invece di essere stata accolta dagli applausi anche di chi ebbe l’insana idea di distribuire soldi pubblici a chiunque ristrutturi il proprio appartamento, ha sollevato un mare di polemiche insensate. In questi giorni nelle sedi istituzionali non si parla d’altro. Assurdo. L’Italia ha dei bilanci che fanno paura, tutti in rosso, e i politicanti che li hanno aggravati introducendo aiuti finanziari a chi sistema l’intonaco della villetta pretendono di continuare in eterno ad elargire denaro. Siamo alla follia pura. Ci auguriamo che l’esecutivo non ascolti gli spreconi della sinistra e neppure i compatrioti che seguitano a chiedere soldi per aggiustare il tetto o la cantina.

Un’alta percentuale di concittadini è proprietario dei locali, piccoli o grandi, che occupa. E se desidera migliorarli si accomodi pure, ma non c’è alcun motivo che le spese necessarie debbano gravare sulla collettività. Cito un esempio del tutto personale. Mia moglie ha acquistato, preciso con i miei soldi, un immobile a Milano nel quale attualmente abitiamo. Per renderlo agibile è stato necessario apportare delle modifiche ai muri e agli impianti. Ovvio. Ebbene, il conto dell’impresa che ha eseguito i lavori l’ho pagato io senza fare una piega. Non capisco perché mai avrei dovuto farmi finanziare dal governo. Non mi pare che il mio ragionamento faccia una grinza. Non mi sarei mai sognato di bussare a cassa per ottenere il maledetto bonus che non credo venga elargito in altre Nazioni europee. Non me la prendo con gli italiani che hanno introitato il famoso 110%, hanno fatto benissimo a sfruttare la situazione, ma i fessi che hanno previsto la citata agevolazione li prenderei volentieri a calci nel sedere. Cosicché applaudirò Giorgia Meloni se riuscirà a porre fine al descritto scandalo. Coraggio, amici di Fratelli d’Italia, procedete sulla strada che avete intrapreso e smettete di distribuire quattrini a capocchia.