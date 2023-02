Sgarbi, "la vera paura di Berlusconi". Rivelazione angosciante

21 febbraio 2023 a

a

a



"Ho incontrato Silvio Berlusconi e sono convinto che non sia stato interpretato nella sua irritazione verso Zelensky nella posizione che realmente ha e che oggi capiamo da quello che dichiara Putin". Vittorio Sgarbi, ospite di Stasera Italia su Rete 4, svela la terrificante angoscia del leader di Forza Italia. Il Cav "ha paura di una guerra atomica e non voglio credere né voglio accettare che mandare armi voglia dire favorire la pace. Mandare armi vuol dire favorire la guerra. Visto che c'è Marattin - prosegue Sgarbi riferendosi all'esponente di Italia Viva, in studio -: la destra ha una contraddizione, ma non credo che Moni Ovadia non sia di sinistra, che Michele Santoro non sia di sinistra, che L'Espresso non sia di sinistra. L'Espresso denuncia che Zelensky ha cancellato 11 partiti di opposizione di sinistra perché non sembrano abbastanza anti-putiniani".

"Io ho la convinzione che mandare armi sia partecipare a un accordo internazionale filo-americano, e va benissimo perché questa è la linea giusta che prende il presidente del consiglio - conclude Sgarbi il suo intervento -. Ma avere turbamenti o preoccupazioni sul futuro e sul fatto che la guerra cresca fino a diventare atomica è la vera preoccupazione di Berlusconi, che io comprendo e credo possa essere anche quella di Salvini".

"Berlusconi ha paura di una guerra atomica e non posso credere che mandare armi voglia dire favorire la pace"@VittorioSgarbi interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/Nk3whxgHlL — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 21, 2023

Oggi è stato anche il giorno del faccia a faccia a Kiev tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: la Meloni, spiega il condirettore di Libero Pietro Senaldi, "ha schierato l'Italia a fianco dell'Ucraina in maniera definitiva e forse bisognerebbe smettere di chiederle dei suoi alleati. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere lo chieda ai suoi alleati perché lei non si muoverà dalle sue posizioni. Questo viaggio non cambierà le sorti della guerra ma spero che almeno segni una svolta nel dibattito politico interno in Italia e chiarisca il ruolo centrale della Meloni nella Nato, secondo me ha guadagnato spazio in questi giorni rispetto a Francia e Germania".