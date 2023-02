Primarie Pd, Schlein in testa nelle grandi città: "Partita aperta"

26 febbraio 2023 a

a

a

"Dai primi dati la partita è aperta, sarà una lunga notte": lo fanno sapere fonti del Pd mentre è in corso lo spoglio per eleggere il nuovo segretario del Pd. La sfida è tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. I seggi si sono chiusi alle 20. Sempre secondo fonti dem, sarebbero stati un milione e trecentomila i partecipanti a queste primarie. Stando ai primi dati, comunque, ci sarebbe un testa a testa tra i due aspiranti segretari, anche se con un vantaggio per la Schlein.

"Primarie Pd, risultati parziali della Provincia di Milano (4.497 voti). Schlein 68,8% (3.094 voti). Bonaccini 31,2% (1.402 voti)": così Youtrend su twitter. Idem anche in provincia di Roma. "Primarie Pd, risultati parziali della Provincia di Roma (1.048 voti). Schlein 63,2% (657 voti). Bonaccini 36,8% (382 voti)". Sempre YouTrend, poi, ha anticipato anche i dati di Torino e Bologna. "Primarie Pd, risultati parziali della Provincia di Torino (3.859 voti). Schlein 63,8% (2.462 voti). Bonaccini 36,2% (1.396 voti)". Stessa situazione a Bologna: "Primarie Pd, risultati parziali della Provincia di #Bologna (5.452 voti). Schlein 53,7% (2.911 voti). Bonaccini 46,3% (2.505 voti)".

Dai primi dati, insomma, emerge che Elly Schlein sarebbe in vantaggio nelle grandi città, Milano, Roma, Torino e Bologna. Intanto si attendono i dati del Sud, dove Bonaccini è appoggiato dai governatori Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. Mentre è in corso lo spoglio, comunque, la Commissione nazionale sul congresso fa sapere che i dati che circolano in questi minuti non sono dati ufficiali provenienti dal Pd. La commissione nazionale per il congresso comunicherà dati ufficiali non appena saranno disponibili.