Daniela Santanchè, look super sexy: beccata così

In piedi a fianco dello chef Carlo Cracco, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha sfoggiato un look strepitoso e sexy. Eccola dunque con pantaloni aderentissimi beige, stivali alti color bronzo, camicetta di seta color bronzo anche quella e giacca aperta con bottoni d'oro. L'immagine del ministro e di Cracco, con vestito elegante e cravatta, sdrammatizzato da un paio di sneaker, sta facendo il giro del web. I due sono stati immortalati durante l'incontro dell'Associazione italiana Ambasciatori del Gusto con il ministro del Turismo, Santanchè, appunto, e l’amministratore delegato di Enit - Agenzia nazionale del turismo, Ivana Jelinic.

Condivisione strategie e proposte progettuali le parole chiave all’ordine del giorno, con l’obiettivo di realizzare progetti innovativi che rendano l’Italia il place to go, in cui il comparto eno-gastronomico gioca un ruolo strategico. Cracco, che è socio fondatore dell’Associazione, ha precisato: "L’obiettivo è comune: difendere e far crescere il nostro Sistema Italia, un brand con un potenziale gigante di cui però dobbiamo essere consapevoli e in grado di dargli il giusto valore. Per questo durante i nostri due incontri abbiamo condiviso la necessità di lavorare, tramite la comunicazione istituzionale ma anche attraverso uno strumento normativo, a una nuova valorizzazione dell’offerta di qualità come leva strategica in grado di stimolare un circolo virtuoso in tutta la filiera. E poi i giovani: ci piacerebbe ripensare insieme a una formazione scolastica dedicata ai futuri imprenditori del turismo in cui la ristorazione italiana possa testimoniare il proprio ruolo".