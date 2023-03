Astorre, "guerriero del..": l'agghiacciante teoria sulla sua morte

04 marzo 2023 a

La vergogna no vax non conosce limiti. Subito dopo la morte del senatore del Pd Bruno Astorre, i negazionisti di Covid e vaccini cominciano a vomitare le loro teorie sul suo suicidio e a speculare, come riporta il sito open. "Oggi racconterete insieme agli angeli quanto era bello il Green pass", scrive un utente commentando un post di Astorre del 28 febbraio. La causa della morte di Astorre è suicidio ma che possa trattarsi di un gesto volontario è messa completamente in dubbio dai no vax. "È venuto a mancare il senatore Astorre: un guerriero della puntura. Ma per la Repubblica si è trattato di suicidio. In realtà, per questo giornale 'autorevole', non può che essere un’ammissione, in quanto ogni 'puntura' non è altro che un’eutanasia", si legge ancora su Twitter. "Avremo mai delle indagini serie per escludere l’omicidio? O possiamo già passare alle barzellette?", commenta un altro.

Bruno Astorre è finito nel mirino dei complottisti no vax perché ha sempre sostenuto la vaccinazione contro il Covid. "Pronto al vaccino, combattiamo follie no vax. Proposta non modesta ma molto sensata: pronto a fare il vaccino anti Covid, quando toccherà alla mia fascia d’età, anche in diretta tv. Combattiamo insieme follie No Vax", aveva scritto il senatore Pd in un post su Facebook del 9 dicembre 2020. "Vaccino anti Covid italiano: ok al finanziamento per la fase 2. Ottima notizia!". Dichiarazioni che ora hanno scatenato la speculazione dei no vax.