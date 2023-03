Giorgia Meloni, la foto choc dei socialisti europei: "Dorme la notte?"

06 marzo 2023 a

a

a

Uno sciacallaggio senza sosta. La sinistra ha un chiodo fisso: usare i morti di Cutro per colpire il governo Meloni. E ora il fronte dell'odio si sposta anche in Europa dove il gruppo dei socialisti europei, su Instagram, ha postato una foto del premier Giorgia Meloni accompagnata da una frase vergognosa: "Come fa a dormire la notte?".

Il tutto con le onde del mare e la mano di un naufrago che sparisce negli abissi. L'ultimo gesto di un fronte rosso che cerca di screditare il governo italiano davanti alla tragedia delle morti in mare sul fronte dell'emergenza immigrazione. E Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, protesta contro l'ultimo episodio di sciacallaggio della sinistra: "Vergognoso sciacallaggio da parte del gruppo socialista contro Giorgia Meloni e il governo italiano. Una montagna di menzogne che qualifica la bassezza morale di una sinistra europea che, per far dimenticare gli scandali che l’hanno travolta, arriva a strumentalizzare la morte di 70 disperati, tra cui troppi bambini. Nel post del gruppo S&D sono tutti colpevoli (da Meloni a Piantedosi fino alla guardia costiera) ma nemmeno una parola di condanna viene espressa contro gli aguzzini responsabili di questa strage. Inutile sperare che il Pd si dissoci perché purtroppo questa è la linea massimalista e anti-italiana di Elly Schlein".