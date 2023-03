Meloni-Schlein, primo "scontro" in aula

14 marzo 2023 a

Duello attesissimo quello di mercoledì 15 marzo, quando per la prima volta le due leader donne si scontreranno in Aula. Alla Camera, infatti, andrà in scena il faccia a faccia a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La prima leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio. La seconda neo segretaria del Partito democratico. Due visioni politiche distanti, ma anche due vissuti differenti. La Meloni, come ha più volte ribadito, è l'esempio dell'"underdog, lo sfavorito che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici". La Schlein che vanta origini in Svizzera e due genitori entrambi professori universitari.

Stando alle prime indiscrezioni, la segretaria dem sarà l'unica all'interno del suo partito a intervenire durante il question time (dopo aver mandato avanti Giuseppe Provenzano nel giorno dell'informativa di Matteo Piantedosi su Cutro). Non dovrebbe farlo Giuseppe Conte, mentre il Terzo Polo manda avanti Luigi Marattin. Dunque la prima sfida diretta verterà sul salario minimo. Non i migranti, come molti avrebbero pensato. La Schlein infatti ha preferito fare un passo indietro sul tema. Era atteso nei giorni scorsi un suo intervento sulla mozione, poi archiviata, di sfiducia al ministro Piantedosi. E invece niente, la dem ha preferito fare scena muta sollevando non pochi malumori tra i colleghi. In ogni caso quella sul salario minimo è una battaglia ben ragionata, perché potrebbe diventare la prima comune a tutte le opposizioni. Terzo Polo, M5S e Sinistra-Verdi sono tutti a favore dell'introduzione di un salario minimo.

"Serve una legge sulla rappresentanza che spazzi via i contratti pirata, accanto a questo il salario minimo", ha già detto la Schlein durante l'assemblea dem chiamando a raccolta anche le altre opposizioni. "Sarebbe irresponsabile che non trovassimo un terreno di battaglie comuni da fare con le altre opposizioni. Tutte le forze di opposizione devono essere in grado di lavorare assieme". In testa, appunto, "la battaglia sul salario minimo, su cui vi chiedo la massima determinazione. Su questo ho sentito aperture importanti, dal Terzo polo, dai 5 stelle. Portiamola avanti insieme".