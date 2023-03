Travaglio al ristorante: "Mi rompono il caz***o". Frase clamorosa su russi e americani

14 marzo 2023 a

Un video in cui Marco Travaglio inveisce contro gli Stati Uniti sta diventando virale su Twitter. Tra coloro che lo hanno condiviso Luciano Nobili, esponente di spicco di Italia Viva e renziano di ferro. Nel filmato, il confronto si apre con questa frase: "Lasciamoli fare, che continuino dalla Crimea, tra un po' a casa nostra arrivano". A parlare è un ragazzo che lo provoca a proposito dei russi e la guerra in Ucraina, in quello che sembra un ristorante e probabilmente a margine di un incontro pubblico con il direttore del Fatto quotidiano.

"Vabbè certo, Putin vuole occupare Roma, certo", lo sfotte Travaglio, uno degli esponenti di spicco dei pacifisti (paci-finti, secondo alcuni) italiani e grande suggeritore di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. "No, però non si sa mai dove vorrebbe arrivare", prosegue il suo anonimo interlocutore. E qui il direttore esce allo scoperto: "Io penso che siano più gli americani che vogliono colonizzarci". "No, gli americani non ci hanno mai invaso. Al massimo con la Coca Cola, un po' di cioccolata, di cinema. "Sono 70 anni che rompono il caz***o", esplode Travaglio. "No, non rompono il caz***o a nessuno". "A me lo rompono molto più di tutti". Illuminante.

Nobili lo travolge: "Un ragazzo con le idee chiare asfalta Travaglio spiegandogli che in Ucraina si combatte non solo contro l’invasore russo. Ma per difendere la democrazia e i valori europei e atlantisti. Gli americani non ci rompono il caxxo da 70 anni, ma ci hanno garantito libertà da 70 anni". Commenta un altra signora, sempre su Twitter: "Questo è Travaglio amici ! Dice che sono 70 anni che gli Americani gli rompono il caxxo, lui sono almeno 30 anni che rompe il cazxo a noi! Perché non se ne va in Russia, che quel giorno sarà festa nazionale!!".