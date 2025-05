Enzo Paolo Turchi, "morte schiacciate": la tragedia segreta a Ciao Maschio

​Il dolore segreto degli uomini. A Ciao Maschio, il talk notturno di Rai 1 del sabato sera andato in onda dopo la finale dell'Eurovision Song Contest, Nunzia De Girolamo guida i telespettatori nelle vite tormentate, così diverse ma così simili, di due personaggi dello spettacolo accomunati solo dalle origini napoletane: Enzo Paolo Turchi e Luchè.

Il ballerino e coreografo 75enne, compagno di Carmen Russo, commuove e si commuove: "Purtroppo la mia infanzia è stata complicata, mia madre spariva. Stava fuori di testa, andava fuori dieci giorni poi se la ritrovavano così. Mio padre andò via e io l'ho visto tre volte nella mia vita, una quando è morto. Mi è stato tutto chiaro solo dopo: in famiglia c'era stata questa disgrazia, quando finì la guerra nel 1945 io avevo due sorelline, una di 12 anni e una di 18 mesi. Purtroppo un carro armato le ha schiacciate e sono morte. Io l'ho odiata mia madre perché mi lasciava solo, a 4 anni mi nascondevo, non dicevo niente a nessuno, ho dormito in mezzo alle scale. A casa nostra non c'era la luce, si mangiava quando capitava, a 8 anni ho iniziato a lavorare, facevo le pulizie in una bisca, sempre sui Quartieri Spagnoli, per 20 lire al giorno per comprarmi un panino. Mi è mancato l'affetto". Nel suo passato, ammette, "ho incontrato il mostro. Cose brutte, non le voglio ricordare perché mi danno fastidio molto". Una giovinezza fatta anche di pregiudizi: "Studiavo danza, era durissima perché scendevo e mi dicevano di tutto dietro. Però poi ho capito che in fondo era la mia vita perché ho detto guarda già c'è una sigla. Ho odiato entrambi i miei genitori, ma se oggi potessi rivederli gli chiederei scusa. Perché il dolore di una perdita di un figlio penso sia la cosa più brutta che possa esistere".