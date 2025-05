Jasmine Paolini, la più vista in Rai da 15 anni a questa parte

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Paolini-Gauff” - Rai 1)

Record di share per gli Internazionali d’Italia di tennis sabato pomeriggio su Rai 1 con la nostra Jasmine Paolini che ha battuto l’americana Coco Gauff in due set in una finale storica, che ha riportato il trofeo femminile in Italia dopo 40 anni. Sicuramente c’è stato un effetto traino dovuto al fenomeno Sinner, non solo campione straordinario ma anche motivatore di tutto il movimento tennistico nazionale. Il match della Paolini ha tenuto una media di 2,8 milioni di spettatori col 24.1% di share, con un apporto dai device di circa 40mila utenti connessi.