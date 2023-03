Giorgia Meloni, il bigliettino mentre parla la Schlein: la reazione

15 marzo 2023 a

È andato in scena il tanto atteso duello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein in Aula. La leader del Pd ha puntato tutto sul salario minimo che di fatto è il principale punto del programma elettorale dei Cinque Stelle. Una arringa che è stata agilmente smontata dal premier che ha ricordato alla numero uno del Nazareno che il suo Pd è stato al governo negli ultimi 10 anni e che le politiche portate avanti dai dem hanno impoverito gli italiani.

La Schlein ha poi ribattuto accusando l'esecutivo di centrodestra di essere "incapace e approssimativo". Ma di fatto l'arringa della Schlein non ha per nulla colpito o indebolito il premier che ha di fatto smontato punto per punto gli strali di Elly Schlein. Ma un episodio ha colpito e non poco i presenti in Aula. Un piccolo gesto che le telecamere di Montecitorio hanno immortalato. Proprio mentre parlava Elly Schlein, sui banchi del governo è arrivato un bigliettino consegnato proprio al premier.





La Meloni ha immediatamente preso il foglietto e ha letto il misterioso contenuto. La sua espressione stranita non è certo passata inosservata. Poi ha ripiegato il foglietto e ha dato uno sguardo in Aula. Subito dopo ha continuato ad ascoltare la Schlein preparando la sua replica che ha raccolto gli applausi di tutta la maggioranza.