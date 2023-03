Cutro, Meloni incontra i parenti delle vittime. Bonelli: "Ha sbagliato"

16 marzo 2023 a

Giorgia Meloni ha incontrato i parenti delle 86 vittime del naufragio di Cutro. L'incontro è avvenuto a Palazzo Chigi e al colloquio, durato circa un'ora e mezza e svoltosi in forma riservata, hanno preso parte anche il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. Una trentina i componenti del gruppo giunto a Palazzo Chigi su un pullman della polizia, lo stesso con il quale il gruppo ha lasciato l'edificio alla fine dell'incontro.

Dall'opposizione, però, non sono mancate le critiche nemmeno in questo caso. "Trovo incredibile questa visita, organizzata dalla Presidenza del Consiglio, blindata, dei familiari e dei superstiti - ha detto con tono polemico il leader di Alleanza Verde, Angelo Bonelli, intercettato dai cronisti davanti a Palazzo Chigi -. La stampa non può parlare con loro, nessuno può vederli come se fosse un fatto privato, invece è un problema che riguarda l'Italia intera".

Attaccando la premier, poi, Bonelli ha continuato: "La Meloni ha perso una grande occasione per rappresentare tutta l'Italia, per rappresentare il dolore dell'Italia quando si è recata a Cutro a fare il Consiglio dei ministri ma non è andata al Pala Milone dove c'erano le bare dei morti e c'erano i familiari che chiedevano il prelievo del Dna, che è stato iniziato ieri ma a 17 giorni di distanza. È incredibile che le famiglie siano accolte in maniera blindata come se fosse un fatto riservato. Ancora una volta la Meloni ha sbagliato".