Toninelli contro Schlein: "Una presa per il cu**", il gesto in tv

24 marzo 2023 a

a

a

Danilo Toninelli si toglie qualche sassolino dalla scarpa. L'ex senatore del Movimento 5 Stelle se la prende con Elly Schlein. Il motivo? La posizione della neo leader del Partito democratico sull'Ucraina. O meglio, la sua contraddizione. Non è passata inosservata al fu ministro la partecipazione della Schlein al programma condotto da Alessandro Cattelan. Da qui la frecciata: "Va da Cattelan a suonare al pianoforte Imagine, l’inno alla pace! Peccato che poche ore prima lei e il suo partito hanno votato in aula e in Parlamento a favore dell’invio di nuove armi all’Ucraina, una presa per il c**lo che dimostra che di nuovo questa signora non ha niente".

Fuori dalla politica? Impensabile-Toninelli: ecco come campa oggi

Un attacco che segue la linea dei pentastellati, da sempre contrari a rifornire il governo di Kiev. Ma ospite di Stasera C'è Cattelan, la piddina ha sollevato la polemica anche su un altro tema, quello degli attivisti. Commentando l’imbrattamento da parte di Ultima Generazione della facciata di Palazzo Vecchio, la Schlein ha detto: "Al di là del metodo scelto che posso non condividere, non dobbiamo fare l’errore di guardare troppo il dito e non la luna che quella mobilitazione sta mostrando. Loro stanno solo chiedendo di ascoltare la scienza. Perché se l’abbiamo fatto sulla pandemia e non lo facciamo sul clima?".

"Perché un collega mi adora": la sparata dell'assicuratore Danilo Toninelli

E ancora: "Una conversione ecologica va accompagnata, dobbiamo aiutare le imprese a innovare i propri processi. L‘economia circolare conviene, fa risparmiare e diventa una strada conveniente se accompagnata da una politica che abbia questa visione. Non credo che abbiamo alternative". Insomma, la dem ha giustificato gli ecoteppisti. Ed è subito pioggia di critiche.