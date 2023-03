Schlein, 168 intellettuali corrono in suo soccorso: "Diamo il nostro sostegno"

26 marzo 2023 a

a

a

In 168 in soccorso a Elly Schlein. Dalla Campania sono diverse le firme che si appellano alla neo leader del Pd, offrendo il proprio sostegno. Si tratta per lo più di intellettuali. Tra questi gli scrittori Maurizio de Giovanni, Lorenzo Marone e Angelo Petrella. Ma anche docenti universitari: dall'ex preside di Sociologia Enrica Amaturo a Gianni Cerchia. E musicisti (Lino Vairetti), scienziati (Ivo Rendina), ex assessori, ex parlamentari, sindacalisti, medici, professionisti.

"Il nostro è un appello ai tanti e alle tante che come noi sentono la necessità di una grande forza della sinistra democratica, progressista, femminista ed ecologista, ma che in questi anni l’hanno persa di vista nelle titubanze e nelle debolezze che hanno sfigurato il mondo del lavoro, i luoghi della formazione, gli stessi assetti istituzionali (mostrando, tra le altre cose, un’ingiustificata indulgenza nei confronti del devastante progetto del regionalismo differenziato che rischia di lacerare per sempre il tessuto civile e sociale del paese)", vanno dicendo.

A stretto giro i ringraziamenti della diretta interessata. "Il nuovo corso del Pd si arricchisce ogni giorno di presenze e di testimonianze attive che danno forza a questa comunità. Voglio per questo ringraziare tutte e tutti i 168 intellettuali che hanno sottoscritto l'appello 'Una speranza e un'opportunità per la sinistra. Vogliamo dare una mano'", commenta la Schlein. Eppure il Pd è già in fermento. Non mancano le polemiche sui capigruppo ancora non pervenuti e le frecciate con Stefano Bonaccini, appena eletto presidente dei dem.