Ilda Boccassini, ecco come la rappresentano a teatro: sconcertante

La prima del musical su Silvio Berlusconi a Londra è stata ricca dei soliti cliché e luoghi comuni sulla vita del Cav, nonostante l'intento di raccontare la sua storia politica e la sua concezione del potere. Il debutto è avvenuto sabato scorso alla Southwark Picturehouse. Gli autori dello spettacolo - come si legge sul Fatto Quotidiano - avrebbero scelto la strada del macchiettismo per raccontare il leader azzurro ed ex premier in un musical che dura più di due ore.

Come viene rappresentato dunque Berlusconi? Il protagonista, Sebastien Torkia, è "un incrocio fra un agente Mediolanum e un goodfella di Brooklyn, lontanissimo dalla borghesia meneghina del nostro", si legge sul Fatto. E ancora: "Il racconto è affidato a tre donne-stereotipo, la ex moglie ferita Veronica, la giudice-dominatrix Ilda, la ex amante promossa cronista Fama". La seconda pare sia Ilda Boccassini.

Tra gli altri personaggi del musical ci sono "il cortigiano-factotum Antonio che deve salvare il boss dai guai, la giovane ingenua rovinata dal Bunga Bunga, la Giustizia, il santino della Madre di Silvio che 'voleva solo fosse buono'". Secondo Sabrina Provenzani sul Fatto, però, lo show non sarebbe riuscito nell'intento di raccontare il Cav: "Manca un senso, manca un intento, manca l’Italia, manca una riflessione non banale sul Potere contemporaneo".