Gasparri contro Gabrielli: "Esce l'anima da democristiano di sinistra"

"Siamo passati dal buonismo al cattivismo senza una vera programmazione delle politiche durature": lo ha detto l'ex capo della Polizia Franco Gabrielli parlando di immigrazione e Ong. Quando Myrta Merlino lo ha ricordato al suo ospite a L'Aria che tira, Maurizio Gasparri, ha anche aggiunto che si tratta di "un giudizio abbastanza pesante da parte di un signore che le parole di solito le pesa enormemente". Il senatore azzurro allora ha risposto a tono: "La programmazione delle politiche durature, mi chiedo, chi doveva farla? Lo ha ricordato lei, Gabrielli non ha avuto un giorno di tregua: capo della Protezione civile, prefetto di Roma, capo della Polizia, capo dei servizi segreti in varie fasi, sottosegretario con deleghe sulla sicurezza. Quindi è uno che negli ultimi 20-30 anni è stato più tempo alla guida di una struttura di sicurezza che altro. Se dovessimo fare un bilancio, Gabrielli ha sicuramente avuto una possibilità di incidere superiore alla mia, alla sua, a quella di molti altri".

"Quella sua, di oggi, è un'intervista politica ingenerosa nei confronti dei suoi colleghi e qui mi fermo perché non voglio alimentare la polemica - ha proseguito poi Gasparri - mi sembra che esca più la sua anima da democristiano di sinistra che non quella di servitore dello Stato, al quale chiederei quali sono queste politiche durature che lui doveva forse impostare e gestire". "Si, ma Gabrielli è stato un esecutore, poi ci sono i governi...", lo ha interrotto la Merlino. E lui: "Guardi non mi provochi oltremisura, posso finire?".

L'intervento di Gasparri a L'Aria che tira

Infine, parlando della questione immigrazione, il senatore di Forza Italia ha spiegato che "c'è un'emergenza drammatica in Tunisia, uno dei Paesi che era considerato affidabile e che sta avendo una crisi politica enorme". Sulle Ong invece: "Io ho grande fiducia nei vertici della Guardia Costiera, che hanno denunciato una interferenza di organizzazioni che cercano una ribalta politica invece di aiutare chi come la Guardia costiera salva migliaia di persone ogni giorno". "Secondo me bisogna essere un po' equilibrati però Gasparri, le Ong tentano di salvare vite umane?", è intervenuta la conduttrice. "Alcune fanno politica, alcune hanno trasportato persone in accordo con gli scafiisti e i trafficanti di persone", ha replicato l'ospite. "Quindi è meglio che non ci siano le Ong?", lo ha incalzato la Merlino. E lui ha chiosato: "Meglio che non interferiscano, aiutino agli ordini della Guardia Costiera, non facciano i centri sociali del mare".