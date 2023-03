Schlein, riunione coi gruppi Pd? Veleno sulla Meloni: "Mette bandierine..."

27 marzo 2023 a

Elly Schlein ha incontrato (finalmente) i parlamentari del Pd. L'incontro ha un obiettivo chiaro: eleggere i nuovi capigruppo decisi dalla nuova segretaria. La Schlein punta tutto su Braga e Boccia, ma dalle parti di Bonaccini i nomi voluti dalla segretaria scatenano già la bufera. Ma il faccia a faccia a quanto pare non è servito a regolare i conti interni, ma come al solito per attaccare e gettare fango sul premier Giorgia Meloni: "Il governo pianta una bandierina ideologica al giorno e intanto sferza un attacco senza precedenti ai diritti di bambini e bambine. Le pressioni per interrompere le trascrizioni, ad esempio. Siamo stati nelle piazze di questi giorni con i nostri sindaci e lavoreremo anche qui in Parlamento", ha affermato la Schlein. Non poteva poi mancare la stoccata su Cutro: "Abbiamo iniziato questa nuova fase nei giorni della tragedia di Cutro. Chiamando il governo a rispondere e chiarire la dinamica della strage di Crotone, in Commissione io stessa e poi di nuovo in aula, siamo stati lì coi nostri corpi e senza parole a portare omaggio alle vittime e ai loro familiari. Dopo il Presidente Mattarella, e in assenza del governo".

Poi ancora veleno (e balle) sul Consiglio europeo a cui ha partecipato Giorgia Meloni: "Sul tema migrazioni Giorgia Meloni doveva chiedere una mare nostrum europea anziché dichiarare guerra alle Ong. È tornata da Bruxelles con un pugno di mosche". In realtà il premier ha portato sul tavolo dell'Europa un'emergenza che dovrà essere condivisa con gli Stati membri, ma la propaganda della Schlein è a senso unico. Infine la segretaria dem (che recentemnete è stata ospite per una lunga intervista su Rai due da Cattelan) accusa il cnetrodestra di voler mettere le mani sulla Rai: "La questione degli assetti dell’informazione nel servizio pubblico dobbiamo seguirla con particolare attenzione. Mi pare che il governo stia cercando di metterci un pò troppo le mani. Vigileremo".