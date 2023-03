M5S, la clamorosa gaffe: "Barricate in Aula". Ma non si vota

Fabio Rubini 31 marzo 2023 a

Sul nuovo codice degli appalti si è scatenato tutto l’apparato del campo largo. In particolare a partire lancia in resta sono stati gli esponenti del Movimento Cinquestelle. Come spesso accade ai grillini, però, la gaffe è dietro l’angolo. Accade così che Michele Gubitosa, parlamentare pentastellato si presenta ad Agorà, su RaiTre e per fare il duro gonfia il petto butta li un: «Sul Codice degli appalti faremo le barricate in Aula». Peccato che quel codice non debba passare dal Parlamento. Si tratta infatti di un decreto legislativo delegato, cioè è stato approvato dal Consiglio dei Ministri su delega proprio del Parlamento- cosa che è avvenuta nel giugno del 2022 - e quindi diverrà definitivo una volta bollinato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

A Gubitosa al massimo resteranno le piazze dove sarà in buona compagnia, visto che tutto l’armamentario della sinistra, dai sindacati al Pd con l’immancabile Elly Schlein hanno già agitato lo spettro dello sciopero generale, profetizzando che con questo codice non sono si favorirà la criminalità organizzata, ma addirittura - sostengono si moltiplicheranno gli incidenti sul lavoro. A queste critiche ieri Salvini ha risposto con l’arma dell’ironia. «Se la Cgil e il Pd sono pronti alle barricate vuol dire che abbiamo lavorato bene. Mi sarei preoccupato di più semi avessero fatto i complimenti».