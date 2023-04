Fedriga, Lega all'attacco: "Avete visto il Tg1?", esplode il caso

03 aprile 2023 a

a

a

Scoppia il caso dopo la schiacciante vittoria del centrodestra in Friuli Venezia Giulia. Come vi abbiamo raccontato in questo lungo pomeriggio elettorale, Massimiliano Fedriga con oltre il 60 per cento dei voti è stato rieletto per la seconda volta (mai accaduto nella storia della Regione) presidente del Friuli Venezia Giulia. Un risultato mostruoso che ha messo in luce già i limiti dell'alleanza tra Pd e 5s che hanno appoggiato Moretuzzo che ha raccolto appena il 28 per cento.

Ma dopo il trionfo e la soddisfazione da parte di tutto il centrodestra per il grande risultato ottenuto, arriva una critica contro il servizio pubblico e soprattutto contro il Tg1. A parlare in modo chiaro e netto è la deputata della Lega, Elena Maccanti, componente della commissione di Vigilanza Rai: "Fedriga vince le regionali in Friuli Venezia Giulia. L’ennesima conferma per il centrodestra con un ottimo risultato per la Lega.

Sinistra doppiata? Serracchiani lo "spiega" così: "Vento che soffia", un delirio

Spiace che il Tg1, che già aveva dato poco spazio alla campagna elettorale, oggi abbia deciso di fare altrettanto con il risultato delle elezioni. Che a Viale Mazzini sentano già l’effetto Schlein?". Insomma a quanto pare nell'edizione serale del Tg1 lo spazio riservato al voto in Friuli Venezia Giulia sarebbe stato davvero esiguo...