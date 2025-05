Sandro Ruotolo, l'ultima menzogna su TeleMeloni

Niente da fare. Quando non sanno a cosa appigliarsi, ecco che spunta fuori il capo d’accusa trito e ritrito: Telemeloni . Certo, l’ansia di essere davanti a un flop mostruoso fa premio sulla razionalità. Ché non raggiungere il quorum al referendum dell’8 e 9 giugno potrebbe essere una vera e propria débâcle per il Campo largo a guida Landini. E quindi vanno anche un po’ capiti. Anche se a tutto dovrebbe esserci un limite, quantomeno per pudore. E invece Sandro Ruotolo quel senso del ridicolo lo ha oltrepassato ancora. Perché l’europarlamentare dem ieri ne ha detta un’altra delle sue: «Telemeloni ha spento il servizio pubblico». Eccola, la solita accusa sulla propaganda della destra al potere e sull’occupazione delle casematte della cultura.

Epperò, tocca ricordare a Ruotolo, che la Rai, anche sotto il governo Meloni, non è che sia poi così allineata con l’esecutivo. Perlomeno non più di quanto lo fosse con i governi precedenti. Ché dalla riforma Renzi del 2015, quando l’ex sindaco di Firenze era segretario del Pd e Presidente del Consiglio, i vertici della tv di Stato li esprime chi siede a Palazzo Chigi. E dunque non sorprende, o almeno non dovrebbe, che ci sia una certa affinità con chi è al governo. Ma poi va detto anche che negli ultimi mesi sono stati diversi i casi che provano che l’accusa di eccessiva accondiscendenza col centrodestra non stia in piedi. Basti pensare agli artisiti che hanno partecipato al tradizionale concertone del 1° maggio, organizzato sotto l’insegna dello slogan di Cgil, Cisl e Uil “Uniti per un lavoro sicuro” e trasmesso su Rai3. Tutti cantanti e gruppi piuttosto orientati a sinistra, e spesso pregiudizialmente ostili alla destra. E dal palco ha suscitato polemiche l’uscita della band Patagarri, protagonisti dell’ultima edizione di X Factor, che durante la loro esibizione hanno espresso posizioni a favore dei palestinesi e contrarie a Israele (tanto da provocare la reazione indignata della comunità ebraica italiana). «Crediamo che finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e vivere in pace, non potremo essere felici», hanno detto dal palco, invitando poi il pubblico a ripetere con loro lo slogan Free Palestine, “Palestina libera”. E insomma non pare che la Rai censuri idee e posizioni contrarie a quelle del centrodestra. Ma Ruotolo, probabilmente, non l’ha ancora capito.