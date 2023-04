Silvio Berlusconi ricoverato, Myrta Merlino: "Molti parlamentari a Milano"

05 aprile 2023 a

La notizia del nuovo ricovero di Silvio Berlusconi piomba in tarda mattinata. Il Cavaliere si trova in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, dove è stato condotto alle 5 del mattino di oggi, mercoledì 5 aprile. Insomma, le sue condizioni sono serie. Il leader di Forza Italia ha accusato per certo problemi respiratori. Non è ancora chiaro se si tratti di problemi cardiaci o di una polmonite, così come riferito da altre fonti.

Insomma, c'è grande cautela sulle reali ragioni del ricovero di Silvio Berlusconi. Il Cav, 86 anni, sarebbe in trattamento con terapia antibiotica. La situazione ora sarebbe stazionaria. Dunque Antonio Tajani ha fatto sapere che "Berlusconi parla. Ma non lo ho potuto sentire direttamente". Insomma, il leader azzurro in situazione stazionaria e vigile.

Il quadro non è chiaro, questo è evidente. E la preoccupazione è molta. E una conferma indiretta arriva dallo studio de L'aria che tira, dal modo in cui la conduttrice della trasmissione di approfondimento su La7 ha accolto la notizia. Ecco infatti che le viene portato un foglio, e legge: "Silvio Berlusconi ricoverato a seguito di una condizione di affanno respiratorio. Si troverebbe nella terapia intensiva cardiologica, le sue condizioni sarebbero stabili". Dunque, la Merlino ha aggiunto: "Molti parlamentari stanno volando a Milano". Una frase che forse più di tutte le altre dà la cifra della preoccupazione che si respira in questi concitati momenti.

E ancora, Merlino subito dopo aver ricevuto la notizia del ricovero del Cav, si è rivolta a una sua inviata, la quale le ha risposto: "Sto cercando di ottenere conferma perché alcuni esponenti di Forza Italia parlano di travisamento di informazioni". Il tutto in attesa di avere un quadro più preciso.

