L'Aria che tira, Parenzo: "Rama inginocchiato, abbiamo visto bene?"

Fermandosi a rispondere alle domande dei giornalisti a Tirana, la premier ha parlato dei negoziati in corso a Istanbul per la fine della guerra in Ucraina. "Penso si sia visto abbastanza bene in queste ultime ore, rispetto a una certa propaganda, chi sia effettivamente disponibile a fare dei passi importanti in favore della pace e chi invece sia meno disponibile - ha sottolineato -. Penso però che non dobbiamo gettare la spugna, penso che dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato, per un accordo di pace serio che preveda garanzie di sicurezza per l'Ucraina e continuiamo a lavorare per quest'obiettivo". Sui centri per migranti, invece, ha detto che non ha fatto in tempo e non farà in tempo a visitarli, "ma stiamo andando avanti, mi pare che il lavoro dimostri, per la velocità e il funzionamento dei rimpatri, che alla fine, come promesso, stiamo andando avanti".

