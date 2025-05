L'Aria che tira, Riotta contro Ferrario: "Non capisci", "Forse tu"

"Trump ha fretta di chiudere la guerra tra Russia e Ucraina perché ha bisogno di riprendere anche i suoi affari con Mosca, lui è in sintonia con Putin e non l'ha mai nascosto. Mosca ha meno interesse a chiudere questa guerra in fretta perché la sta vincendo": Tiziana Ferrario lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Ma a contraddirla ci ha pensato subito il collega di Repubblica, Gianni Riotta, pure lui ospite della trasmissione: "Dura da tre anni, non mi pare una grandissima vittoria", ha detto.

"Oggi Zelenksy è più in difficoltà anche solo per aggiungere truppe, Mosca non ha questo problema. E in più le sanzioni non sembra che abbiano isolato Mosca", ha sottolineato ancora la Ferrario. Ma Riotta ha insistito: "Non è vero, quando Zelensky è stato cacciato dallo Studio Ovale aveva perso la guerra perché senza armi americane e con la buona volontà europea non andava da nessuna parte. Oggi non l'ha più persa".