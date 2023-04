Silvio Berlusconi ricoverato, l'indiscrezione: "Malattia del sangue"

06 aprile 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi sta lottando come un leone. Ricoverato da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano, l'ex premier deve fare i conti con problemi cardiovascolari, una sospetta polmonite e un affaticamento respiratorio. Il leader di Forza Italia è circondato dall'affetto dei suoi cari. In ospedale sono arrivati i figli, Marta Fascina, il fratello Paolo Berlusconi e Licia Ronzulli. Il Cavaliere era stato dimesso solo 5 giorni fa, adesso la ricaduta per una infezione precedente, fa sapere il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli. Il professor Alberto Zangrillo che sta seguendo da vicino l'evolvere della situazione non ha rilasciato dichiarazioni ma nella giornata di oggi è atteso il primo bollettino. Finora sappiamo che Berlusconi "è stazionario ma vigile" e che sta rispondendo alle terapie.

Ma in questo quadro il Corriere della Sera ha messo sul campo un'altra ipotesi. A quanto pare il leader di Forza Italia sarebbe affetto da una malattia del sangue. E per questo motivo sarebbe stato sottoposto, tra gli altri accertamenti al suo arrivo al San Raffaele, a un prelievo di midollo. A quanto pare l'infezione alle vie respiratorie che avrebbe colpito i polmoni potrebbe essere una conseguenza e una complicazione causata dalla malattia sanguigna. Il Cavaliere in questi ultimi anni ha avuto diversi problemi di salute.Nel febbraio del 2022 era stato curato per un'infezione che era stata trattata con antibiotici. A settembre del 2020, poi, l'ex premier aveva contratto il Covid ed era stato ricoverato per dieci giorni sempre all'ospedale San Raffaele in seguito a polmonite. Ancora prima, nel giugno del 2016 aveva subito un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica. Andando indietro negli anni, nel 2006, ad Anversa, il leader di Forza Italia era stato operato per l'asportazione di un frammento al menisco. Nel maggio 1997 gli venne rimosso un tumore maligno alla prostata.Un lungo calvario, ora la sfida più dura. Tutto il mondo della politica e non solo è vicino al Cav. Il fratello Paolo ha voluto rassicurare tutti: "È una roccia, ce la farà anche questa volta".