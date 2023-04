Berlusconi, Tajani: "Ho parlato con Zangrillo, come ha passato la notte il Cav"

06 aprile 2023 a

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele da ieri. Il Cavaliere sta combbattendo contro diverse patologie: una infiammazione alle vie respiratorie e problemi cardio-circolatori. Ma nelle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera che parlando di una leucemia. A quanto pare la sospetta polmonite potrebbe essere una conseguenza della malattia del sangue. E di fatto finora non sono arrivati bolettini medici ufficiali, ma il fratello di Berlusconi, Paolo, ha fatto sapere che il presidente è vigile e che "anche questa volta ce la farà". Insomma filtra un pizzico di ottimismo dal San Raffaele, ma la situazione resta seria e critica.

A dare notizie sulla salute del Cav e su come ha trascorso questa prima notte al San Raffaele è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha avuto un colloquio telefonico con il professor Alberto Zangrillo, alla guida dell'equipe che sta seguendo il leader di Forza Italia: "Ho parlato stamane con il professor Zangrillo. Mi ha detto che Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili. Il modo migliore per noi di essergli vicino è quello di lavorare", ha affermato il titolare della Farnesina ai microfoni di tg1 mattina. Insomma a quanto pare la notte più lunga che il Cav ha dovuto affrontare in tempi recenti è alle spalle. E come ha sottolineato lo stesso Tajani "Berlusconi è un leone, ce la farà anche questa volta".