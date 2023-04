Berlusconi, l'0rrore: "Merita il peggio. Se muore...". Chi è quest'uomo

06 aprile 2023 a

a

a

"Se muore non mi dispiaccio certo. Quell’uomo lì merita il peggio": un tweet orribile quello scritto da Enrico Sola su Twitter a proposito di Silvio Berlusconi, ora ricoverato al San Raffaele di Milano. Si tratta di un blogger che in passato ha scritto anche sul Post (l'ultimo articolo risale al 2018) e che rivendica tutt'ora questa collaborazione sul suo profilo Twitter. Ma questo non è l'unico tweet dedicato al Cav. Sola ha scritto anche: "Trump quasi in galera, Berlusconi quasi morto, la juve quasi in B. Stai a vedere che le preghiere funzionano. Quasi". Quando un utente gli ha fatto notare che la sua uscita "non è bellissima", lui ha risposto: "È un’uscita sincera. Non ho problemi ad ammettere che sono uno dei tanti che sarà contento quando Berlusconi morirà. È uno dei pochi a cui ho augurato ogni male, date le vite rovinate e le morti che ha sulla coscienza. A partire da Carlo Giuliani. Senza ipocrisie".

Un altro utente invece gli ha fatto notare: "Anche i soviet sostenevano che la borghesia meritasse il peggio. L'odio uccide". E Sola ha risposto: "Mi rendo conto, ma qui a) nessuno odia la borghesia (di cui Berlusconi non solo non è rappresentante, ma anzi se c’è qualcuno che ha danneggiato la classe media in Italia è lui); b) nessuno ha mai ammazzato nessuno; al massimo spero che qualcuno di particolarmente cattivo muoia".