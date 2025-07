Anna Tatangelo, il concerto salta e la insultano: dove la beccano

Ha da poco annunciato di essere incinta, Anna Tatangelo, e con il pancino già in bella vista sui social ha pensato bene di ritagliarsi qualche giorno di vacanza in Sardegna. In quelle stesse ore, però, avrebbe dovuto esibirsi in Sicilia. Data annullata all'ultimo momento e polemica che sul web diventa istantanea.

Ricapitoliamo: Lady Tata, 38 anni, aspetta il suo secondo figlio concepito con il compagno Giacomo Buttaroni. Grande gioia e tanti i messaggi di congratulazioni arrivati dai fan e dai colleghi dell'ex moglie di Gigi D'Alessio. Per "festeggiare" il lieto evento prossimo venturo, come detto, la cantante ciociara si è concessa qualche giorno in una location splendida ed esclusiva come il Conrad Chia Laguna Resort, affacciato sulla baia di Chia nel Sud dell'isola a Domus de Maria e a pochi passi da Is Morus, ex sede del reality Temptation Island.

Tra un lettino e un bagno in spiaggia (e alloggi da sogno che possono partire da un costo minimo di 790 euro e arrivare fino 1.500 euro a notte, roba insomma non per i comuni mortali), la Tatangelo deve ora fare fronte alle proteste di chi aveva già acquistato i biglietti per il concerto programmato per lo scorso sabato 26 luglio a Trapani. Data però cancellata con tanto di certificato medico. A fronte delle foto e dei video made in Sardegna, però, ecco le lamentale.

Una fan, attraverso la super-esperta di gossip Deianira Marzano, bacchetta la Tatangelo: "Anna sarebbe dovuta venire a Misiliscemi, Trapani, qualche giorno prima però mandò un certificato medico dove diceva di non poter venire per lo stato in cui si trova. Il giorno dopo vediamo che pubblica le stories che sta in vacanza e che ha fatto il concerto da un'altra parte. Non me lo aspettavo proprio da lei".