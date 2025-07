Elodie, Iannone e la ballerina: "In hotel...", tam tam (hot) impazzito

Lo scorso 11 luglio la seratina tra amici è finita anche sui giornali, grazie alla più classica delle paparazzate. Una cena informale che era servita a confermare come il rapporto tra l'interprete di autentici tormentoni come Due, Black Nirvana e Bagno a mezzanotte e l'ex di Belen Rodriguez fosse ancora solido, smentendo le voci di crisi che stavano circolando. Poi però ecco il risvolto che non ti aspetti.

Dopo l'uscita al ristorante, i tre sarebbero tornati in hotel. Lo stesso. Apriti cielo, largo alla malizia più scatenata. Alla Marzano è infatti arrivata una segnalazione da parte di una follower: "Deia, questa notizia non solo te la confermo, ma ti aggiungo che Francesca è presissima di lei". Lei, intesa come Elodie. Basta e avanza per far parlare gli appassionati di una liaison proibita tra le due artiste, roba da far impallidire un regina di trasgressione come Patty Pravo.