Luna Berlusconi, terzo matrimonio per la nipote del Cav: chi è il marito

Luna Berlusconi, figlia di Paolo e nipote dell’ex premier Silvio Berlusconi, ha pronunciato il fatidico “sì” accanto al compagno Vittorio Vaccaro. Un fatidico "sì" per la terza volta. A dare la notizia è stata la stessa coppia, che ha condiviso alcuni scatti sui social, regalando ai follower uno sguardo sul loro giorno speciale.

La cerimonia si è svolta in modo informale e immersa nella natura, lontana dai riflettori. I due sposi hanno scelto look casual e un’atmosfera raccolta: una ventina di persone tra amici stretti e familiari, come riportato da DiLei. "Una festa piccola, ma piena", ha scritto Vaccaro nel post che accompagna le foto dell’evento.

A celebrare le nozze civili è stata Patrizia Marrocco, parlamentare e cara amica della sposa, presso il municipio di Piozzano, borgo tranquillo tra le colline della provincia di Piacenza, dove la coppia vive da tempo.

Per Luna, 50 anni, come detto si tratta del terzo matrimonio. A commentare con ironia è stato suo padre Paolo Berlusconi: "Dopo due tentativi, mia figlia ha finalmente trovato la sponda giusta. Ed era ora... perché non sa cucinare!", ha scherzato.

Nata a Milano il 2 agosto 1975, Luna Roberta Berlusconi ha alle spalle una carriera nel mondo della produzione televisiva, firmando anche programmi come Riccanza per MTV. Ha fatto parte del consiglio d'amministrazione de Il Giornale e ha studiato Storia dell’Arte a Roma, dove ha lavorato con l’artista Gino De Dominicis. Dal 2017 si dedica interamente all’arte visiva, sperimentando con materiali come smalti e magneti.