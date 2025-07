Raoul Bova, clamoroso: a che avvocato si affida

Oggi, Bova e Bernardini de Pace si trovano fianco a fianco anche nella battaglia contro la diffusione illecita di contenuti audio privati dell’attore, registrazioni che lo coinvolgerebbero in una conversazione con la modella Martina Ceretti . Per questo, è stato presentato un ricorso al Garante della Privacy , con lo scopo di inviare una diffida a diversi soggetti coinvolti nella pubblicazione e circolazione dei materiali: tra questi compaiono Fabrizio Corona , Meta, Google, YouTube, TikTok, X, Ryanair, nonché le squadre di calcio Napoli e Torino.

Una scelta clamorosa, quella di Raoul Bova , il quale ha deciso di affidarsi ad Annamaria Bernardini de Pace per affrontare le questioni legali legate all'affidamento dei figli nati dalla relazione con l’ex compagna Rocio Munoz Morales . L’avvocata divorzista, nota per aver assistito numerosi volti noti dello spettacolo, è anche l’ex suocera dell’attore: in passato, infatti, ha seguito la separazione tra la figlia Chiara Giordano e lo stesso Bova. Insomma, un intreccio davvero curioso.

Un ricatto sessuale in piena regola, con intercettazioni di una sim spagnola e un’indagine per tentata estorsione ...

Accanto a Bernardini de Pace lavora l’avvocato David Leggi, legale che rappresenta direttamente Raoul Bova in questa fase, dopo che – secondo quanto ricostruito dalla polizia postale – Federico Monzino è stato denunciato per tentata estorsione ai danni dell’attore. La richiesta degli avvocati è chiara: rimozione immediata di tutti i contenuti presenti sul blog di Fabrizio Corona, Falsissimo, e su tutte le piattaforme digitali coinvolte, comprese Google e Ryanair. Inoltre, viene domandata la deindicizzazione globale dei file e l’applicazione delle sanzioni massime previste dalla normativa, oltre a un risarcimento individuale di 500mila euro per ciascun soggetto coinvolto.

La celebre avvocata, che conserva un legame affettivo con la famiglia dell’attore, ha spiegato: "Sono fiera del padre dei miei nipoti, per questo ho deciso di difenderlo. Lui non ha ceduto al ricatto perché non aveva nulla da nascondere e ha presentato subito la denuncia. Ho apprezzato molto questa sua scelta", spiega Bernardini de Pace, madre di Chiara Giordano, la prima moglie di Bova, da cui si è separato nel 2013. Dopo la rottura, l’attore ha avviato una nuova relazione con l’attrice e showgirl spagnola Rocio Morales. Ma negli ultimi mesi, la crisi tra i due e l’apparizione della figura di Martina Ceretti hanno riportato Bova al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto a causa degli audio che Corona ha pubblicato dopo averli ricevuti da Monzino.