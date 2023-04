Sondaggio Piazzapulita, Meloni e Salvini volano. Ma c'è un crollo clamoroso

07 aprile 2023 a

Continua a crescere Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e sale anche il Pd con la guida di Elly Schlein. È quanto emerge dal sondaggio Proger Index illustrato in diretta da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, nella puntata del 6 aprile. In particolare, FdI passa dal 29,7 al 29,8 per cento nell'ultima settima. Anche il Partito democratico guadagna uno 0,1 per cento e si attesta così al 20,2 per cento. Crolla ancora il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che perde 0,2 punti percentuali e scende al 15,4 per cento.

Come Fratelli d'Italia anche la Lega di Matteo Salvini guadagna un decimo e si attesta all'8,7 per cento. Cala il Terzo polo Azione-Italia viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi che passa dall'8,3 all'8,1 per cento. Anche Forza Italia di Silvio Berlusconi perde due decimi e scende al 6,2 per cento. Sinistra italiana/Verdi sono al 3,2 per cento, +Europa al 2,6.

Infine, Giorgia Meloni ha un gradimento del 45 per cento - stabile rispetto alla settimana scorsa - e il governo - stabile anch'esso - un gradimento del 35 per cento.