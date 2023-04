Schlein, Pd verso l'implosione? Picierno: "Veti sul mio nome"

07 aprile 2023 a

Elly Schlein ha presentato la nuova segreteria del Pd. Questa mattina, prima dell'annuncio della leader dem, a parlare era stata Pina Picierno. L'ex deputata, oggi europarlamentare del Pd, ha ammesso: "Io allo stato attuale svolgo con orgoglio il ruolo di vicepresidente del Parlamento Europeo. Mi era stato chiesto di tornare in Italia per le politiche, ma ho preferito proseguire in Europa - ha spiegato ad Agorà su Rai 3 -. Poi ho contribuito al percorso congressuale, scegliendo la proposta più vicina alle mie corde. Leggo sui giornali di possibili veti sul mio nome, ma sono dinamiche che non mi interessano. Nutro molta fiducia nella capacità della nuova segreteria Elly Schlein di comporre una segreteria plurale, che rappresenti il Pd come la casa dei riformisti italiani".

Meno ottimista quando si parla del governo. A detta della dem "finora da questa maggioranza ho visto cinismo nei confronti di chi non ce la fa. Il Pnrr serve proprio a ridurre le diseguaglianze, tra Nord e Sud tra le generazioni e tra i generi. Purtroppo su questo c'è, invece, solo tanta propaganda, dopo aver cancellato uno strumento come il reddito di cittadinanza, che rappresentava un sostegno importante per alcune fasce della popolazione". Per non parlare poi dell'autonomia differenziata, "che aumenterà i disagi nel Mezzogiorno e che lo penalizzerà ulteriormente. Sono politiche ciniche, che finiranno per danneggiare chi è in difficoltà".

Eppure, come dimostrano i sondaggi, queste battaglie non bastano al Pd. Il partito guidato dalla Schlein non riesce a superare Fratelli d'Italia. Complice, con ogni probabilità, le guerre interne. Prima per i capigruppo scelti esclusivamente dalla leader, poi i ritardi sulla segreteria. Ma soprattutto sulla necessità di veder rappresentate anche le minoranze. Insomma, il Pd non promette bene e il rischio implosione è dietro l'angolo.