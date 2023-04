Silvio Berlusconi ricoverato: "Visita lampo", chi ha incontrato a Pasqua

10 aprile 2023 a

a

a

Una Pasqua tranquilla per Silvio Berlusconi, trascorsa tra consueti controlli medici e qualche visita: le figlie Marina e Eleonora e l’amico di una vita, Fedele Confalonieri. L’ex premier ricoverato in terapia per una infezione polmonare insorta in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica è stato visto in mattinata, come di consueto, dal suo medico, il professor Alberto Zangrillo, direttore delle Terapie intensive generale e cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano, insieme al collega Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

Nel pomeriggio di ieri una visita lampo della figlia Marina che poi è tornata anche in serata. Presenti in ospdedale anche la figlia Eleonora ma anche Martina Fascina con il padre Orazio Fascina. Nello staff sanitario c'è un cauto ottimismo per le condizioni di Berlusconi che da qualche giorno ha iniziato a rispondere in modo positivo alle terapie. Bisognerà attendere le prossime ore per avere un quadro chiaro e definitivo sulla situazione che in questo momento comunque resta seria. Il Cavaliere infatti è ancora nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele. Il professor Zangrillo e tutto il suo staff stanno seguendo da vicino l'evolversi delle patologie dell'ex premier che ha iniziato un ciclo di chemioterapia.