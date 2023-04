Silvio Berlusconi? "Lei qui non entra": sconcerto, chi si presenta al San Raffaele

11 aprile 2023 a

Silvio Berlusconi ancora ricoverato. Il leader di Forza Italia ha trascorso Pasqua e Pasquetta all'ospedale San Raffaele di Milano, dove sono in molti a fargli visita. Oltre ad amici e parenti, non sono mancati i fan. Tra chi è rimasto fuori con cartelloni e doni destinati al Cavaliere, c'è chi ha avuto più coraggio e ha tentato di entrare nel settore dove si trova l'ex premier. Durante la giornata di Pasqua, in particolare, Berlusconi ha ricevuto le visite delle figlie Marina ed Eleonora, oltre che del presidente Mediaset Fedele Confalonieri e del suocero Orazio Fascina.

Sempre domenica, fuori dall'ospedale, si è presentato tra gli altri il "John Travolta" che partecipò al programma televisivo Tu Sì Que Vales nel 2019: "Silvio mi è molto simpatico, gli voglio bene", ha spiegato Stefano Bonesini. L'uomo, direttamente da Verona, si è presentato davanti al cancello di via Olgettina 60 chiedendo di entrare ma è stato respinto dalla sicurezza. Bonesini ha anche raccontato di essere stato aspirante concorrente del Grande Fratello.

"John Travolta" non è stato l'unico a voler sostenere il Cav in questa difficile battaglia. Noelle, la storica pasionaria di Berlusconi ha dimostrato la sua vicinanza: "Mi sono anche messa a piangere. Signore ricordati di tutte le opere che ha fatto, del bene che ha seminato e se qualche male ha fatto, dato che siamo tutti peccatori, dimentica e perdona. E ti prego lasciacelo ancora per un po', perché ha ancora tanto da dare". Noelle è stata al San Raffaele anche per gli altri ricoverati, bambini e non solo: "Prego per tutti gli ammalati, per spirito di fratellanza, ma Silvio è un fratello che conosco da 35 anni".