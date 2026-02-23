Elezioni 2027, "aboliremo l'Ici": rumors sulla mossa-Berlusconi del centrodestra

Il centrodestra potrebbe giocarsi la carta-Berlusconi per sbancare alle prossime Politiche. "Ci vorrebbe un coup de theatre, una mossa a sorpresa, una cosa alla Berlusconi...", "Sì, Berlusconi. Quando nel 2006, annunciò a Porta a Porta l’abolizione dell’Ici e per poco non ci vinse le elezioni...". Lunedì scorso si è svolto un vertice della maggioranza di governo a Palazzo Chigi dove erano presenti Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. I temi trattati? I problemi dello Stato, il prossimo referendum sulla giustizia e le elezioni del 2027.
Quasi un anno ci separa dalle prossime politiche. I sondaggi continuano a dare Fratelli d'Italia sopra tutti gli altri partiti. Ma servirà qualcosa di più: uno sprint, un guizzo come quelli del Cavaliere. Seguendo l'esempio di Berlusconi, il tasto da battere con gli elettori sarà quello economico. L'ex premier, promettendo la cancellazione dell'Ici sulla prima casa - misura che poi realizzò una volta tornato al governo nel 2008 - riuscì a conquistare una larga fetta degli italiani. E potrebbe essere un'ottima promessa anche per Meloni.
Referendum giustizia, il sondaggio tramortisce le toghe rosse: ecco le cifreProfeti di sventura (per il governo) clamorosamente smentiti. Si parla del referendum giustizia, in calendario per la fi...
Al momento si parla di due ipotesi. Come riporta il Messaggero, la prima riguarda un'azione più robusta sull’assegno familiare, che rischia di finire sotto infrazione europea. Misura importante, che però toccherebbe “solo” le famiglie con figli minorenni. Piano b: detassare la tredicesima. Un'operazione che costerebbe allo Stato circa 15 miliardi, quindi due terzi della manovra economica. Poi ci sono ipotesi più tranchant: tassarla solo per alcune fasce di reddito, tassarla sì ma solo al 10%. I conti, al Mef, già ce li hanno.