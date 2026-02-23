Elezioni 2027, "aboliremo l'Ici": rumors sulla mossa-Berlusconi del centrodestra

Il centrodestra potrebbe giocarsi la carta-Berlusconi per sbancare alle prossime Politiche. "Ci vorrebbe un coup de theatre, una mossa a sorpresa, una cosa alla Berlusconi...", "Sì, Berlusconi. Quando nel 2006, annunciò a Porta a Porta l’abolizione dell’Ici e per poco non ci vinse le elezioni...". Lunedì scorso si è svolto un vertice della maggioranza di governo a Palazzo Chigi dove erano presenti Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. I temi trattati? I problemi dello Stato, il prossimo referendum sulla giustizia e le elezioni del 2027.

Quasi un anno ci separa dalle prossime politiche. I sondaggi continuano a dare Fratelli d'Italia sopra tutti gli altri partiti. Ma servirà qualcosa di più: uno sprint, un guizzo come quelli del Cavaliere. Seguendo l'esempio di Berlusconi, il tasto da battere con gli elettori sarà quello economico. L'ex premier, promettendo la cancellazione dell'Ici sulla prima casa - misura che poi realizzò una volta tornato al governo nel 2008 - riuscì a conquistare una larga fetta degli italiani. E potrebbe essere un'ottima promessa anche per Meloni.