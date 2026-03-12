Morta Enrica Bonaccorti, tv in lutto: la sua drammatica battaglia

È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti. Combatteva da tempo contro un tumore al pancreas. Nata a Savona nel 1949, per anni è stata protagonista del piccolo schermo e non solo: conduttrice sia in tv sia in radio, autrice di canzoni e attrice. Prima ha iniziato con teatro e cinema e poi è passata a radio e televisione. L'esordio in Rai risale al 1978 con Il sesso forte. Anche se il successo arriva negli anni '80 con Italia sera e Pronto, chi gioca?. A seguire, il passaggio alla Fininvest, dove ha condotto la prima edizione del varietà Non è la Rai.
In una delle sue ultime apparizioni televisive, a Domenica In lo scorso gennaio, a Mara Venier aveva parlato della sua malattia: "Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po' o si è spostata. Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire... Sono in un limbo".
La conduttrice aveva parlato per la prima volta della diagnosi lo scorso autunno. "All'inizio mi sono cancellata, è stato faticoso uscire da questo silenzio con me stessa. Non so perché sia andata così. Ho seguito la storia di Eleonora Giorgi, che ha affrontato questa malattia. Quando è arrivata la diagnosi, ho pensato che non sarei stata in grado di comportarmi nella stessa maniera e mi sono chiusa in me stessa", aveva raccontato.