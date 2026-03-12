4 di Sera, Donzelli azzera la sinistra: "Non si può incoraggiare!"

"Il decreto energia, previsto prima dello scoppio della guerra, è un decreto che sicuramente sta aiutando a calmierare il prezzo dell'energia, della bolletta elettrica. È un decreto che anche in Europa in molti stanno guardando e apprezzando, che è anche andato a limitare alcune follie green che portavano a danneggiare i cittadini con delle spese folli che non avevano nulla di ambientale, ma che erano una speculazione pure quella": Giovanni Donzelli lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, riferendosi alla guerra in Iran e alle sue conseguenze economiche.

"Sulle famose accise - ha proseguito il deputato di Fratelli d'Italia - oggi come oggi se dovessimo prendere e dare dei soldi agli italiani o nel mercato per chi fa la benzina, non andremmo ad alleviare il portafoglio degli italiani, andremmo a fare un regalo agli speculatori perché in questo momento ancora non sono arrivate le conseguenze della guerra alla pompa di benzina. E quando la pompa di benzina aumenta il prezzo prima ancora che arrivino le conseguenze della guerra vuol dire che sta speculando. Allora non bisogna regalare dei soldi a chi specula facendoli passare dalle tasche degli italiani che li rimettono nella benzina che continua ad aumentare, bisogna mandarci la guardia di finanza perché chi specula deve essere punito". E ancora: "Non si può incoraggiare, con i soldi degli italiani, chi sta speculando sulla benzina, perché è vergognoso".

A dire la sua, attaccando il governo e la premier, è stato anche il grillino Luca Pirondini, in collegamento con la trasmissione: "A Giorgia Meloni, per condannare le azioni di Trump, non mancano gli elementi: le manca il coraggio. Le ripercussioni economiche che questo attacco in Iran sta avendo sono drammatiche, o meglio drammatiche per l'Italia, perché gli Stati Uniti dalla guerra in Iran stanno guadagnando un miliardo ogni settimana, gli italiani invece si trovano il gasolio a 2,60 euro in autostrada, questo è inaccettabile. La Meloni dovrebbe spiegarci perché non riesce a condannare questo atto e perché non riesce a non essere totalmente subalterna a Donald Trump, perché se non se ne fosse accorta, tutte queste azioni sono a favore degli Usa e sono tutte contrarie all'Italia".