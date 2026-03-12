Domenico Caliendo, Massimo Giletti picchia durissimo su Vincenzo De Luca: "57 giorni di agonia"

Tra Massimo Giletti e Vincenzo De Luca non è mai corso buon sangue. Quattro anni fa l’allora potentissimo governatore Pd della Campania aveva insultato il conduttore di Non è l'arena, su La7: «Mi è sembrato un esaltato. Ci sono personaggi che noi ricoveriamo al Cardarelli in coma etilico. Quando ho visto questo personaggio mi è venuta questa riflessione: fosse stato a Napoli lo avremmo già ricoverato». Giletti in studio si era fatto una risata e poi aveva contrattaccato: «Va bene, io sarò un ubriacone, ma lei è uno sceriffo un po’ scarso: solo chiacchiere e distintivo. Solo chiacchiere e distintivo».
Oggi Giletti ha cambiato rete e programma, e a Lo Stato delle cose su Rai 3 ha affondato nuovamente il colpo sullo Sceriffo, non più presidente di Regione (ma, forse, di ritorno nel suo feudo, Salerno, nuovamente come sindaco). Ad animare la puntata è il caso del “cuore bruciato” del piccolo Domenico Caliendo, un dramma che ha sconvolto Napoli e l’Italia. Nei giorni scorsi De Luca aveva diffuso sui social un video con cui, dopo la tragedia aveva invitato tutti a mantenere i toni bassi e a «evitare derive mediatiche che si presentano in maniera strumentale, perfino sul piano politico».
Parole che, pur senza nominarlo direttamente, hanno fatto scattare la replica di Giletti durante la trasmissione. «Caro De Luca, rimango interdetto», ha esordito per poi avvertire il politico: «Lei non può chiedere a me di tacere». Il conduttore ha rivendicato il ruolo dell’informazione, sottolineando che il punto centrale resta la sofferenza della famiglia del bambino e le tante domande ancora senza risposta.
«Lei non deve parlare a me», ha aggiunto, perché «solo la politica deve dare delle risposte a questa mamma», anche lei in collegamento e provata dai «57 giorni di agonia di Domenico senza che nessuno spiegasse a questa donna che cosa fosse successo». «Lei non può chiedere a me di tacere, lei non può chiedere a questa donna di restare in silenzio», è la stoccata finale di Giletti. Conoscendo De Luca, difficile immaginare che la polemica non prosegua: lo Sceriffo può perdere la poltrona, ma non il vizio.