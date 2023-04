Silvio Berlusconi, l'ultimo bollettino del San Raffaele. Le voci sul "passo indietro"

13 aprile 2023 a

"Ulteriore costante miglioramento". Il nuovo bollettino dell'ospedale San Raffaele di Milano su Silvio Berlusconi regala spiragli di cauto ottimismo. Il leader di Forza Italia è ricoverato da una settimana per curare una polmonite aggravata dal quadro clinico complessivo, che vede il Cav lottare contro una leucemia mielomonocitica cronica che gli era stata diagnosticata circa 2 anni fa.

"Nelle ultime 72 ore - si legge nel dispaccio - si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo". Il bollettino medico del San Raffaele è firmato dai professori Fabio Ciceri e Alberto Zangrillo, il responsabile del reparto di Terapia intensiva nonché medico di fiducia di Berlusconi, che ha assistito anche durante il contagio da Covid nel settembre del 2020.



L'ottimismo è confermato anche da importanti esponenti politici come Antonio Tajani (numero 2 di Forza Italia che ha detto di aspettarlo sul palco del prossimo evento azzurro) e l'ex forzista Giovanni Toti: "Fino a quando Berlusconi avrà il minimo delle forze per poterlo fare resterà al centro della scena politica, è nel suo carattere, nella sua vocazione e nella sua personalità, chiunque pensi a un passo indietro di Berlusconi penso che sia completamente fuori strada", spiega il presidente della Regione Liguria intervistato da SkyTg24. "Oltre ad augurargli una prontissima guarigione. Oltre a conoscerlo molto bene, a Berlusconi voglio bene, anche se abbiamo discusso: restano l'affetto personale e la stima per un leader politico con una storia ineguagliabile in questo momento e che resterà ineguagliata per un lunghissimo periodo di tempo".