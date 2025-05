La Volta Buona, la moglie di Alvaro Vitali gela Balivo: "Mi dà fastidio"

Stefania Corona ospite de La Volta Buona. La moglie, ormai ex, di Alvaro Vitali ha raccontato a Caterina Balivo la fine del matrimonio. "Il rapporto era diventato un legame invalidante", ha spiegato Corona nella puntata in onda lunedì 19 maggio su Rai 1. "Sai - ha proseguito prima di interrompersi - che sono molto commossa, mi dà molto fastidio stare qua".

Insomma, la donna non ci starebbe ripensando: "Per me è stato fantastico, ero molto affascinata da lui. Eravamo un po' come Al Bano e Romina, ma dietro alla nostra coppia c'era tutta una costruzione dei ruoli. Noi abbiamo associato il lavoro alla vita privata, forse troppo". Da qui il chiaro messaggio alle donne: "Non bisogna privarsi della propria identità, io l'ho fatto. Lui rimane Alvaro Vitali anche nella vita privata, stava sul divano e aveva una forte depressione, non era stato forse curato come si doveva. La famiglia che aveva prima non lo seguiva, l'importante era che lavorasse. Credo che noi siamo grandi colleghi, ma come moglie e marito lui non ci ha capito nulla".