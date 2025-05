Paolo Bertolucci scatenato contro gli anti-Sinner: "Scendano dal carro"

"Ho visto che c’è un sacco di gente che frequenta lo sport italiano che stamattina è scesa dal carro perché ovviamente quando si vince sono felici, poi appena arriva una sconfitta dopo 38 partite di Sinner ecco che qualcuno comincia a scendere ma è meglio così: si sta più larghi. Il problema è che non capiscono: per Sinner arrivare in finale a Roma è già stato un mezzo miracolo visto lo stop che ha dovuto subire".

Paolo Bertolucci non fa sconti a nessuno. La leggenda del tennis azzurro ha commentato la finale tra Sinner e Alcaraz nel corso del podcast La telefonata condotto con Adriano Panatta. E ha sottolineato la grandissima prestazione dello spagnolo: "Ieri Alcaraz ha giocato una super partita, la migliore da Wimbledon dall’anno scorso e meritatamente ha vinto, è tutto normale, nessun dramma. Carlos quando la prende sul dritto ti devasta ma ieri anche sul rovescio ha fatto benissimo. Poi per lui battere Sinner a Roma gli ha dato un sacco di fiducia. Ma non ci sono drammi da fare. Il problema vero per gli altri è che per ora non ci sono intrusi rispetto al duopolio: deve succedere qualcosa di incredibile perché o Sinner o Alcaraz non vincano. La differenza tra loro due e gli altri è troppo ampia. Abbiamo già i nomi dei due finalisti al Roland Garros".