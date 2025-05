Inter, Paolo Di Canio stronca Inzaghi: "Stiamo giustificando una cosa gravissima"

Paolo Di Canio non ha digerito il brutto passo falso dell'Inter contro la Lazio. La squadra allenata da Simone Inzaghi si è fatta rimontare due gol dal sempreverde Pedro. E ha mancato l'affondo decisivo per portarsi a casa lo Scudetto, visto che il Napoli non è riuscito a espugnare il Tardini. Qualcuno sostiene che i nerazzurri fossero stanchi o con la testa già a Monaco, dove il prossimo 31 maggio si disputerà la finale di Champions League contro il Paris Saint Germani. Ma per Di Canio non si tratta di scuse ammissibili.

"Ho visto cose assurde. Ma che stanchezza è al minuto 55? Ho visto i giocatori dell'Inter trotterellare, non c'era la fame di prendersi tutto", ha spiegato l'ex giocatore della Lazio a Sky Sport. E ancora: "È mancata la cattiveria. Stanno pensando a Monaco? Ragazzi ma cosa dite? Vinci oggi hai vinto lo Scudetto, stiamo giustificando una cosa gravissima".