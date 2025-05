Inter-Lazio, spunta uno strano comunicato: dopo il pareggio...

Una partita con polemica quella che ha visto la Lazio fermare l'Inter. Nel mirino il gol su rigore di Pedro, che ha fatto scattare un putiferio nel tifo nerazzurro, tanto che la società in segno di protesta si è chiusa dietro un rigido silenzio stampa. E ora, a gettare benzina sul fuoco, ci pensa un comunicato stampa. Il giorno dopo il pareggio è apparsa sui canali social una nota ufficiale piuttosto controversa, piena di complimenti per il risultato ottenuto a San Siro che comunque non ha spostato gli equilibri per il quarto posto viste le vittorie di Juve e Roma.

"È stata una vera battaglia - scriveva la Lazio -, affrontata con il cuore e con la testa, che tiene acceso il nostro sogno europeo. Con 65 punti e il sesto posto in classifica, siamo ancora lì, in corsa, pronti a giocarci tutto fino all’ultimo secondo. Perché questa squadra non molla. Mai". Eppure i sostenitori non hanno preso bene la scelta del club, in quanto il momento non è proprio dei migliori, con le dirette concorrenti che hanno ottenuto un risultato migliore. Il sospetto è che la squadra starebbe festeggiando in modo eccessivo la qualificazione in Conference League che di certo non era tra gli obiettivi stagionali, dato che rientrare al quarto posto sembra una missione proibitiva.