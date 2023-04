Udine, vince il centrosinistra con De Toni: tutti i risultati

17 aprile 2023 a

a

a

Il centrosinistra sarebbe avanti a Udine, dove si è svolto il ballottaggio delle elezioni amministrative. Con 74 sezioni scrutinate su 98, il candidato sindaco Alberto Felice De Toni - sostenuto da centrosinistra, Terzo Polo, M5S e diverse liste civiche - è in vantaggio con il 53,82% delle preferenze. Il sindaco uscente, candidato per il centrodestra, Pietro Fontanini, per il momento si ferma invece al 46,18%.

Stra-gode Meloni, il super-vip comunista si candida con lei: dal pugno chiuso a FdI | Guarda

Sembra quasi certo, insomma, che il capoluogo friulano abbia deciso di cambiare schieramento. Anche se solo due settimane fa il centrodestra - con il governatore uscente Massimiliano Fedriga - ha trionfato alle regionali. Alle 15, quando sono stati chiusi i seggi, è stato comunicato il dato sull'affluenza, che si attesta attorno al 44%. I votanti sono stati 35.604 su 80.650 elettori, di cui 16.863 uomini e 18.741 donne.

"Come andremo". Calenda, scelta kamikaze: panico nel Terzo polo

Non è tardata ad arrivare la reazione della segretaria del Pd Elly Schlein: "Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica".