Elly Schlein, "vista da vicino è...". Il commento rubato alla cena vip

Tutti a tavola da Claudio Baglioni, per conoscere Elly Schlein. Per toccarla, come si fa con gli idoli, per parlarle e sentire la sua voce, per conoscere la nuova "speranza della sinistra italiana". La neo-segretaria del Pd, al di là dell'immagine da barricadera passionaria più a suo agio nei centri sociali e in piazza che nei salotti-bene e sui terrazzi della Capitale, ha preso parte a una cena esclusiva a Roma, scrive il Foglio, ospite del grande cantautore con commensali di altissimo livello.

Un paio di politici di rango, ovviamente del Pd, come Dario Franceschini e la sua compagna Michela Di Biase, due dei maggiori sostenitori della sua candidatura alle primarie contro il favoritissimo (e sconfitto) Stefano Bonaccini. E poi grandi nomi della musica (Giuliano Sangiorgi, voce e fondatore dei Negramaro, accompagnato dalla moglie), Premi Oscar come il regista Paolo Sorrentino, forse l'inquilino più famoso del quartiere Parioli dove abita anche Baglioni), Re Mida del cinema come Carlo Verdone e Gabriele Muccino nonché esponenti di spicco del bel mondo intellettuale di sinistra come Nicola Lagioia, da poco sostituito alla direzione del Salone del Libro di Torino dalla più moderata Annalena Benini).

"Alcuni degli invitati, contattati dal Foglio - scrive il quotidiano diretto da Claudio Cerasa -, si sono trincerati dietro al più classico dei 'sono fatti miei dove vado e con chi vado a cena la sera'". Più che legittimo. "Di sicuro Baglioni ha fatto un figurone come padrone di casa: lui e la segretaria si erano incrociati nello studio di Fabio Fazio lo scorso marzo". "L’ho incontrata brevemente – aveva raccontato il cantante a Repubblica –, mi sembra una persona interessante. Ma sono perplesso sul riporre ogni speranza in un leader, l’abbiamo fatto con altri, in passato, e poi abbiamo visto che non ha funzionato”. Tuttavia, conclude il Foglio, la segretaria è stata promossa dai convitati: "Alla fine della cena in piedi, commento unanime: 'Sai, da vicino, Elly è più carina...". Sarà sessismo o bodyshaming?