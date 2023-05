Meloni, la decisione dopo il Cdm: "Vi dico tutto lunedì"

01 maggio 2023 a

Il decreto lavoro è stato approvato in Cdm. Il governo ma mantenuto la promessa e proprio in occasione del 1° maggio ha voluto dare un segnale chiaro di attenzione per il mondo delle famiglie e dei lavoratori con un incremento sostanzioso in busta paga che darà ossigeno alle tasche di milioni di italiani. Come aveva già annunciato il premier Meloni, il taglio del cuneo fiscale porterà almeno 80-100 euro in più nelle tasche dei lavoratori. Circostanza questa confermata anche dalle parole del ministro alle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini: "Approvato al Consiglio dei Ministri del #PrimoMaggio: aumenti dagli 80 ai 100 euro mensili in busta paga fino a dicembre.

Dalla sinistra e dai sindacati del NO le solite polemiche e i soliti cortei (con fantocci, insulti e bandiere bruciate), dalla Lega e dal centrodestra al governo taglio di tasse e aumento degli stipendi per milioni di lavoratrici e lavoratori". Il ministro del Lavoro, Calderone ha fatto il punto incontrando i giornalisti: "Oggi abbiamo approvato il pacchetto lavoro quindi credo che sia importante sottolineare che in una giornata dedicata al lavoro e ai lavoratori anche il governo ha introdotto credo dei provvedimenti importanti a sostegno delle famiglie, con un ulteriore intervento sul cuneo contributivo, e poi c’è un intervento annunciato da tempo che è quello di introduzione del nuovo strumento di inclusione sociale.

Si chiama assegno di inclusione, è a favore di quelle famiglie che hanno condizioni di fragilità". E subito dopo la fine del Cdm, la Meloni ha deciso di non parlare in conferenza stampa e di dare tutte le risposte tra qualche giorno: "Non rispondo perché vi dirò tutto lunedì". Una mossa per spegnere le polemiche aizzate da Landini che nel giorno in cui il governo mette soldi freschi nelle tasche di chi lavora, ha deciso di puntare il dito contro il premier parlando di "provocazione" con il Cdm convocato l'1 maggio.