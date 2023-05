Silvio Berlusconi, la voce indiscreta dall'ospedale: "Quando lo dimettono"

02 maggio 2023 a

Si starebbero avvicinando le dimissioni di Silvio Berlusconi: stando a quanto apprende l’Agi, infatti, sarebbe questione ormai di giorni. C’è chi dice già domani, o dopodomani. Il Cavaliere, ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile per una infezione polmonare causata dalla leucemia cronica di sui soffre da tempo, potrebbe lasciare l’ospedale entro il fine settimana. Dunque, se l’ipotesi venisse confermata, proprio in tempo per intervenire dalla sua casa di Arcore alla convention di Forza Italia che si terrà a Milano il 5 e il 6 maggio.

Resta solo da chiarire in quale forma interverrà alla giornata conclusiva, se con un video o audio, se sarà un messaggio registrato o in diretta, ma secondo fonti Agi è verosimile che sia una telefonata la sorpresa che gli azzurri riuniti alla kermesse riceveranno sabato dal loro fondatore. L’ultima parola spetta ai medici. Il prossimo bollettino dell’ospedale è atteso per domani mattina. E il via vai dei figli del Cavaliere dall'ospedale, come riporta Repubblica, ha fatto drizzare le antenne su una possibile dimissione che secondo alcune indiscrezioni potrebbe addirittura avvenire già nella giornata di domani. Quattro dei cinque figli del Cav gli hanno fatto visita contemporaneamente, segnale che qualcosa di grosso potrebbe accadere. Di certo la decisione sulle possibili dimissioni va presa anche sentendo i familiari. L'attesa ormai pare sia finita, Berlusconi è pronto per tornare.