Salvini scatenato contro Landini: "Perché siete surreali"

03 maggio 2023 a

a

a

Il Primo maggio è ormai alle spalle, ma continua il botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Maurizio Landini. “Trovo francamente surreali le proteste sugli aumenti di stipendio da parte di chi dovrebbe rappresentare i lavoratori”, ha dichiarato il segretario della Lega sui social. “Detto questo - ha aggiunto - la settimana prossima conto di incontrare i sindacati al ministero per un confronto anche su opere pubbliche, cantieri e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Lo scontro è però più ampio: non solo la Cgil, ma anche gli altri sindacati hanno denunciato un mancato ascolto da parte del governo di Giorgia Meloni, con la premier che li ha convocati a meno di 24 ore dal via libera da parte del Consiglio dei ministri alle misure riguardanti il lavoro. “Sono mesi che il governo non sta discutendo con nessuno - ha dichiarato Landini - e ha trovato il tempo di convocarci domenica sera alle 19 per dirci che il giorno dopo faceva un decreto”.

"Meloni ha fatto quello che chiedeva. Allora...": Sorgi asfalta Maurizio Landini

Salvini ha fatto sapere che i sindacati sapranno con largo anticipo la data del confronto su opere pubbliche, cantieri e sicurezza sul lavoro. Dall’altro lato, però, il vicepremier ha lanciato una frecciata: “Un sindacato che invita i lavoratori allo sciopero contro un aumento in busta paga non so se esista su Marte. Fosse stato il taglio delle buste paga ok, ma portare in piazza i lavoratori contro chi mette 100 euro in tasca al mese ai lavoratori mi incuriosisce”.